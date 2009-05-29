Солярий опасен для кожи

Солнцезащитные кремы не уменьшают риск развития меланомы и рака кожи, заявляет директор Института дерматологии и косметологии профессор Ольга БОГОМОЛЕЦ.

«Солнцезащитный крем защищает нас только от загара, но риск перерождения он не уменьшает. Это уже доказано», – сказала О.БОГОМОЛЕЦ сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

Как передает корреспондент УНИАН, профессор также сообщила о вреде отрытого солнца для маленьких детей. «Выпускать детей до трех лет на солнце – это просто преступление. Я не говорю о темнокожих (детях), мулатах, я говорю о нашем населении», – сказала О.БОГОМОЛЕЦ. Она добавила, «чтобы у ребенка не было рахита, достаточно, чтобы солнце попадало 15-20 минут на открытые участки тела в тени».

Кроме того, директор Института дерматологии и косметологии заявила, что посещение соляриев небезопасно для кожи. «На пачке сигарет написано, к чему это (курение) приводит. На каждом солярии также должно быть написано, к чему он приводит. Доказано: использование солярия приводит к раку кожи», – подчеркнула О.БОГОМОЛЕЦ.

Она отметила, что если человек хочет позагорать, то это нужно делать рано утром. «В утреннем спектре идет очень много инфракрасных лучей, он скользит по коже и дает защиту от вредного действия ультрафиолета. Если есть герои, которые в отпуске готовы встать с восходом солнца и начинать загорать с пяти утра до девяти (утра), то это те люди, которым гарантирован загар без сгорания», – сказала профессор.