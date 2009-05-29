В Крыму на 19% меньше курортников

С начала года количество отдохнувших в Крыму уменьшилось по сравнению с тем же периодом 2008-го года на 18,9% – до 412,9 тыс. человек.

Об этом говорится в оперативных данных Министерства курортов и туризма Крыма.

Количество отдохнувших рассчитано по методике Национальной академии природоохранного и курортного строительства.

Сегодня в Крыму работают 203 санаторно-курортных учреждения, они заполнены на 50,5%. В 2008-ом году в это время в автономии работало на 2 учреждения меньше, вместе с тем коэффициент заполняемости был больше – 53%.

По данным районных государственных администраций и исполнительных комитетов курортных регионов автономии, с начала года организованно в санаторно-курортных учреждениях и туристских предприятиях отдохнули 138,4 тыс. человек – на 24,8% меньше, чем за тот же период минувшего года.