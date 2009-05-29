В Крыму разбился разнорабочий

В крымском городе Судак в результате полученных при падении с пятого этажа травм погиб разнорабочий.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, не уточняя подробностей инцидента.

Информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне.

Мужчину, 1972 года рождения, доставили в хирургическое отделение больницы. Там он скончался от разрыва внутренних органов, многочисленных переломов и черепно-мозговой травмы.