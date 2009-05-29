В Крыму разбился разнорабочий
10:30, 29 мая 2009Крым
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Шансов выжить не было
В крымском городе Судак в результате полученных при падении с пятого этажа травм погиб разнорабочий.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, не уточняя подробностей инцидента.
Информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне.
Мужчину, 1972 года рождения, доставили в хирургическое отделение больницы. Там он скончался от разрыва внутренних органов, многочисленных переломов и черепно-мозговой травмы.
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