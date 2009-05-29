1 июня в Симферополе пройдет конкурс рисунков на асфальте

1 июня, в Международный день защиты детей, в Детском парке Симферополя состоится конкурс рисунков на асфальте «Родному городу – 225 лет!».

Как сообщила пресс-служба мэрии Симферополе, в конкурсе примут участие дети, посещающие летние оздоровительные лагеря, воспитанники городского детского дома, а также ребята, требующие особого социального внимания.

Для детей будет организована развлекательная программа, добавили в мэрии.

Напомним, в этом году Симферополь отмечает 225-летие.