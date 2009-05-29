Телемарафон «Найди меня, мама!» пройдет в Крыму
08:38, 29 мая 2009Крым
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В канун Дня защиты детей
31 мая, в канун Дня защиты детей, в прямом эфире Гостелерадиокомпании «Крым» пройдет благотворительный телемарафон «Найди меня, мама!».
Он организован для сбора средств в помощь проживающим на территории крымской автономии детям-сиротам и лишенным родительского попечения детям, сообщила пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА.
Акция пройдет под патронатом председателя Верховной Рады Крыма Анатолия Гриценко.
Благотворительный марафон начнется в 10.00 и продлится до 19.00.
Сегодня в крымской автономии функционируют 28 детских домов семейного типа и 61 приемная семья, насчитывается более 7400 многодетных семей.
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