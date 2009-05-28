Суд отстоял землю в Ливадийском парке-памятнике

Высший хозяйственный суд Украины признал незаконным решение поселкового совета Ливадии об изъятии 0,65 гектаров земли из пользования Ливадийского парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения и выделения участка в долгосрочную аренду обществу с ограниченной ответственностью.

Суд отклонил кассацию частной фирмы, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Кассационная инстанция согласилась с доводами Симферопольского межрайонного природоохранного прокурора о том, что орган местной власти не может распоряжаться государственными землями. "Тем более - это особо ценные земли, для которых установлен особый режим использования", - добавили в пресс-службе.