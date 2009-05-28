Опрос: Янукович нокаутирует Тимошенко во втором туре

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, большинство голосов избирателей получил бы лидер Партии регионов Виктор Янукович.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ЦСД "София" 13 по 22 мая.

Так, за Януковича готовы проголосовать 24,8% опрошенных, за премьера Юлию Тимошенко - 16,6%, за экс-спикера Арсения Яценюка - 14,7%.

Лидер Компартии Петр Симоненко получил бы 3,7% голосов, спикер Владимир Литвин - 3,5%, действующий президент Виктор Ющенко - 2,1%.

За лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока готовы проголосовать 1,3% опрошенных, за депутата Анатолия Гриценко - 1,1%, за банкира Сергея Тигипко - 1%.

Менее 1% голосов получили бы лидер ПСПУ Наталия Витренко, лидер СПУ Александр Мороз, мэр Киева Леонид Черновецкий, лидер УНП Юрий Костенко, экс-глава секретариата президента Виктор Балога.

8,5% респондентов затруднились с ответом, а 9,6% ответили, что не принимали бы участия в выборах.

Вместе с тем на вопрос, за кого бы вы проголосовали в случае, если бы во второй тур президентских выборов вышли Тимошенко и Янукович, 35% опрошенных ответили - за Януковича.

За Тимошенко во втором туре готовы проголосовать 29,6% опрошенных. Вместе с тем 22% респондентов заявили, что не поддержали бы ни одного из этих кандидатов, а 9,2% - что не принимали бы участия в выборах.

Кроме того, большинство респондентов (69%) негативно относятся к намерению Виктора Ющенко баллотироваться на второй президентский срок. 21,1% нейтрально или безразлично относятся к этому шагу, а 7,3% оценили его позитивно.

При этом большинство опрошенных (79,7%) считают, что у Ющенко практически нет шансов быть избранным на второй срок. 14,6% опрошенных считают, что такие шансы есть.

Опрос проводился во всех областях, АР Крым, городах Киев и Севастополь (всего в 130 населенных пунктах).

Всего было опрошено 2013 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Украинская правда