Опрос: Янукович нокаутирует Тимошенко во втором туре
Более 9% не пойдут на выборы
Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, большинство голосов избирателей получил бы лидер Партии регионов Виктор Янукович.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ЦСД "София" 13 по 22 мая.
Так, за Януковича готовы проголосовать 24,8% опрошенных, за премьера Юлию Тимошенко - 16,6%, за экс-спикера Арсения Яценюка - 14,7%.
Лидер Компартии Петр Симоненко получил бы 3,7% голосов, спикер Владимир Литвин - 3,5%, действующий президент Виктор Ющенко - 2,1%.
За лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока готовы проголосовать 1,3% опрошенных, за депутата Анатолия Гриценко - 1,1%, за банкира Сергея Тигипко - 1%.
Менее 1% голосов получили бы лидер ПСПУ Наталия Витренко, лидер СПУ Александр Мороз, мэр Киева Леонид Черновецкий, лидер УНП Юрий Костенко, экс-глава секретариата президента Виктор Балога.
8,5% респондентов затруднились с ответом, а 9,6% ответили, что не принимали бы участия в выборах.
Вместе с тем на вопрос, за кого бы вы проголосовали в случае, если бы во второй тур президентских выборов вышли Тимошенко и Янукович, 35% опрошенных ответили - за Януковича.
За Тимошенко во втором туре готовы проголосовать 29,6% опрошенных. Вместе с тем 22% респондентов заявили, что не поддержали бы ни одного из этих кандидатов, а 9,2% - что не принимали бы участия в выборах.
Кроме того, большинство респондентов (69%) негативно относятся к намерению Виктора Ющенко баллотироваться на второй президентский срок. 21,1% нейтрально или безразлично относятся к этому шагу, а 7,3% оценили его позитивно.
При этом большинство опрошенных (79,7%) считают, что у Ющенко практически нет шансов быть избранным на второй срок. 14,6% опрошенных считают, что такие шансы есть.
Опрос проводился во всех областях, АР Крым, городах Киев и Севастополь (всего в 130 населенных пунктах).
Всего было опрошено 2013 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.