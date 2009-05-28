Ялта увидит экофильм Люка Бессона

5 июня на набережной Ялты пройдет показ эколого-просветительского фильма «Home», созданного фотографом Яном Артюсом-Бертраном и режиссером Люком Бессоном.

«Ян Бертран и Люк Бессон совместно с организаторами показа в России и Украине – благотворительным фондом «Экология и мир» (Москва) – дарят прекрасное бесплатное кино на открытой площадке в самом сердце Ялты», – отмечает ялтинский городской портал.

5 июня, во Всемирный день окружающей среды, мировая премьера «Home» состоится во многих странах.

Ключевая цель фильма — продемонстрировать красоту нашей планеты, нашего общего дома, и подчеркнуть важность заботы о Земле.

«Фильм «Home» — это послание людям Земли, мир с высоты птичьего полета во всей его красоте и разнообразии, открывающий трогательность и беззащитность планеты, — сообщает пресс-служба мэрии Ялты. — Создатели демонстрируют потрясающие виды самых затаенных уголков планеты: ее величественную красоту и гармонию, противопоставляя ее искусственности и разрушительности процесса сверхпотребления. Фильм заставляет задуматься об истинных ценностях человечества».