Студенты сегодня «проедают» деньги за следующие месяцы

Министерство финансов увеличило на 9 млн. грн. объем расходов для выплаты стипендий в мае за счет средств, предусмотренных на следующие месяцы.

Об этом сегодня заявил исполняющий обязанности министра финансов Игорь Уманский, сообщило Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

„Весь объем расходов, которые необходимо проводить по Государственному бюджету по выплате стипендий, Министерство финансов в полном объеме выполнило”, - отметил и.о. министра финансов.

Уманский отметил, что на сегодня в Минфин не обращалось ни одно другое министерство с просьбами о перераспределении средств.