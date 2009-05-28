Лидер ЕЦ увидел очищение партии от карьеристов

Лидер партии «Единый центр», народный депутат Игорь КРИЛЬ называет очищением партии заявления некоторых чиновников о выходе из ЕЦ.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Это очищение от чиновников, которые думали, что, вступая в ряды «Единого центра», они получают индульгенцию для своего пребывания в должностях. Это очищение от людей, которые думали, что, вступая в «Единый центр», смогут получить новые должности во власти», - сказал И.КРИЛЬ.

Он уверен, что «эти люди заблудились». «Они рассчитывали на личную выгоду от «Единого центра», но ошиблись. Поэтому сегодня они в поиске другого места. Это хорошо, что они показали свое настоящее лицо», - отметил лидер ЕЦ.

«Для партии выход людей, которые личные интересы ставят выше общественных, является позитивом», - добавил И.КРИЛЬ.

Напомним, 15 мая президиум ЕЦ исключил из рядов партии главу Севастопольской горгосадминистрации Сергея КУНИЦЫНА. По информации пресс-службы ЕЦ, такое решение стало следствием рассмотренного на заседании президиума информации Центральной контрольно-ревизионной комиссии о грубых нарушениях С.КУНИЦЫНЫМ положений устава партии.

23 мая делегаты конференции Крымской организации «Единого центра» заявили о невозможности своего дальнейшего пребывания в рядах ЕЦ и призвали все территориальные партийные организации Крыма «определиться по данному вопросу» и направить в адрес съезда партии заявления.

27 мая председатель Житомирской областной государственной администрации Юрий ЗАБЕЛА принял решение выйти из партии «Единый Центр». Свое решение руководитель области объяснил несогласием с позицией экс-главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ.