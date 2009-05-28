В Симферополе планируется установить памятник Высоцкому

В Симферополе планируется установить памятник русскому поэту, актеру, барду Владимиру Высоцкому.

Сегодня в сквере недалеко от Суворовского спуска на месте будущего памятника заложили камень.

Как сообщили в пресс-центре симферопольской мэрии, сквер, согласно решению городского совета, теперь носит имя Владимира Высоцкого.

Для сбора средств на изготовление памятника Высоцкому будет открыт специальный благотворительный счет.

Памятник планируется установить «в ближайший год», сообщил городской председатель Симферополя Геннадий БАБЕНКО.

Хотят благоустроить сквер – оборудовать пешеходные дорожки, установить скамейки, урны, сделать наружное освещение. «Мы планируем, что в этом сквере рядом с памятником будут собираться барды и петь песни Высоцкого. Здесь даже можно будет проводить международные бардовские фестивали», – сказал мэр.

Между тем, коалиция «Русский фронт Сергея Шувайникова» выступает против установки памятника Высоцкому в сквере, расположенном недалеко от Суворовского спуска, мотивируя это тем, что на этом месте активисты движения «планировали возвести памятник основателю города Симферополя – князю Григорию Потемкину-Таврическому».

«Мы заявляем, что активисты «Русского фронта» не имеют принципиальных возражений, чтобы имена достойных земляков были запечатлены в камнях и в памятниках. Но при всем уважении к Высоцкому, мы не согласны, что его поклонники из партии «Русский блок» и Русской общины Крыма выбрали достаточно надлежащее место. Хорошо известно, что популярный бард бывал в Симферополе только проездом – через железнодорожный вокзал и центральный аэропорт. Почему бы тогда не установить ему памятник в сквере на бульваре Ленина возле вокзала или перед входом в симферопольский аэропорт?», – отмечается в заявлении.

Напомним, в этом году в начале июня Симферополь отметит 225-летие.