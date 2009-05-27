Украинцы симпатизируют Путину и Обаме (опрос)

Большинство украинцев в целом положительно относятся к президенту России Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского исследования общественного мнения "Ближнее и дальнее зарубежье глазами украинцев", проведенного компанией Research & Branding Group.

Так, в целом положительное отношение Путин вызывает у 58% опрошенных. В целом отрицательное - 16%.

На втором месте находится глава белорусского государства Александр Лукашенко - в целом положительное отношение - 56%, в целом отрицательное - 11%.

Замыкает тройку лидеров Медведев. В целом положительное - 55%, в целом отрицательное - 14%.

Наименьшей симпатией среди опрошенных пользуется президент Грузии Михаил Саакашвили - в целом положительное отношение - 11%, в целом отрицательное - 45%.

Среди лидеров западных стран больше всего респондентам приглянулся президент США Барак Обама. О положительном отношении к американскому лидеру высказался 31% опрошенных. В целом отрицательное отношение сложилось у 8% респондентов.

Второй по популярности стала канцлер Германии Ангела Меркель (целом положительное отношение - 29%, в целом отрицательное - 6%).

Далее следуют президент Франции Николя Саркози (в целом положительное - 22%, в целом отрицательное - 7%) и президент Польши Лех Качинский (в целом положительное - 22%, в целом отрицательное - 11%).

К Российской Федерации питают наибольшие симпатии 57% опрошенных, а наихудшее отношение у 7,7%. Второй по популярности оказалась Беларусь - симпатии 45% участников опроса, наихудшее отношение у 4,3%. Третье место досталось Германии - питают наибольшие симпатии 20%, отрицательное отношение у 3,1%. Больше всего отрицательных эмоций досталось Ирану. Положительно об этой стране не высказался ни один из опрошенных, а о наихудшем отношении заявили 20,1%.

На вопрос, в какой стране или объединении стран вы хотели бы жить, большинство респондентов ответили: в объединенном союзе России, Украины, Беларуси и Казахстана - 35%. 23% опрошенных хотят жить в своей стране без объединения с какой-либо другой страной и без вхождения в союзы государств. В объединенной Европе (Европейском Союзе) хотели бы жить 20% респондентов, во вновь объединенном союзе всех республик бывшего СССР - 12%, в содружестве независимых государств - СНГ - 4%.

Сбор информации проводился методом личного интервью в 24-х областях Украины и АР Крым. Опрошены 2079 респондентов старше 18-ти лет. Погрешность выборки - 2,2%.

Корреспондент