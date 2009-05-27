Университеты Севастополя и Варны подписали договор о сотрудничестве

Севастопольский национальный технический университет и Государственный технический университет в Варне (Болгария) подписали договор между двумя высшими учебными заведениями.

Документ подписали ректоры вузов Евгений ПАШКОВ и Овид Азаря ФАРХИ.

Договор предусматривает, в частности, научное сотрудничество, обмен опытом в осуществлении деятельности и внедрении европейских стандартов образования, а также обмен студентами.

Исполняющий обязанности председателя городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН, принимая болгарскую делегацию, заверил гостей, что «дружественная Болгария вызывает у севастопольцев самые теплые чувства». По его словам, «нас связывают очень давние исторические связи, целый пласт народной памяти о русско-турецких войнах и дальнейшая многолетняя дружба».