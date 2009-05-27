Милиция ищет свидетелей пожара в торговом центре Симферополя

Милиция просит оказать содействие в расследовании уголовного дела по факту пожара в симферопольском супермаркете «ФоксМарт».

Как отмечает пресс-служба крымской милиции, разыскиваются свидетели, которые видели «какие-либо подозрительные действия до пожара, а также начало возгорания здания».

Граждан просят обращаться по телефонам в Симферополе: 296-637 или 296-666.

Как сообщалось, 23 марта на Ялтинской объездной в Симферополе горел трехэтажный торговый центр FM. Площадь пожара составила около 5 тыс. кв. метров. Третий этаж пострадал больше остальных. Жертв в результате происшествия нет.