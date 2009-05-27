В школах Севастополе украинский язык активно развивается – горсовет

В школах Севастополя отсутствуют препятствия для изучения украинского языка, заявляет председатель постоянной комиссии городского совета по социальным и гуманитарным вопросам Татьяна СОРОКИНА, передает корреспондент УНИАН.

«Мы решили встретиться с вами с той целью, чтобы приостановить тот поток информации, которая так активно появилась после принятого решения на сессии горсовета «Об итогах проведения общегородского родительского собрания «Русский язык - от проблемы к решению», - сказала депутат сегодня на пресс-конференции.

По словам депутата, «решение принято в соответствии с действующим законодательством».

По утверждению Т.СОРОКИНОЙ, «поправка, которая предлагалась первоначально – ”перевести язык обучения”, - не прошла». По ее словам, внести изменения в уставы школ, в которых обозначить обучение на русском языке, предложил депутат Дмитрий БЕЛИК. «Когда согласительная комиссия стала разбирать эту поправку, и депутат БЕЛИК при этом присутствовал, мы увидели, что данная статья в уставах школ наличествует. Причем, в уставах школ написано, что в учебном учреждении ведется обучение на русском языке с обязательным изучением государственного языка», - сказала она.

То есть, отметила Т.СОРОКИНА, «эта поправка фактически потеряла смысл, но депутаты на согласительной комиссии предложили включить в решение три слова: «в соответствии с решением городского совета».

Она также сообщила, что «городской совет направил решение в инстанции, которые его запрашивали, в том числе в прокуратуру». Протесты прокуратуры пока не поступали.

Как утверждает Т.СОРОКИНА, украинский язык в школах Севастополя, «активно развивается». «Как доказательство - выпускники уже несколько лет на тестировании по украинскому языку занимают одни из первых мест в Украине, наши ученики являются победителями всеукраинских олимпиад по украинскому языку», - сказала депутат. То есть, подытожила она, «качество обучения достаточно приличное».

При этом Т.СОРОКИНА добавила, что «школы города, за исключением одной, являются школами обучения на русском языке» (в Севастополе 69 школ, лишь в одной преподавание полностью ведется на украинском языке). «В типовых уставах школ предусмотрено, что по решению родителей могут образовываться классы с обучением на других языках. Так вот, в наших школах и гимназиях образовано 33 класса с обучением на украинском языке. Они существуют и действуют. В частности, в текущем учебном году в трех школах в трех районах города введено обучение на украинском языке, подчеркиваю, по желанию родителей, с 1-го класса. То есть, никаких препятствий этому в городе нет», - заявила она.

В то же время, подчеркнула Т.СОРОКИНА, «лишать севастопольских учеников (права) проходить тестирование на русском языке - это неправильно».

По ее словам, «с учетом того, что, согласно последней переписи населения, 90,6% в Севастополе являются русскоязычными, конечно, напряженность, связанная с языком, в городе существует».

Поэтому, сказала Т.СОРОКИНА, «принятое горсоветом решение - это вопрос рабочий, который в полном объеме соответствует чаяниям, настроениям и потребностям наших граждан».