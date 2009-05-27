Мисхорский парк отбили от частника

Высший административный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу прокуратуры на решения судов первой и апелляционной инстанций, которыми Государственную службу охраны культурного наследия обязали согласовать частнику отвод земли под гараж в границах парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Мисхорский".

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

"Кассационная инстанция отменила предыдущие решения судов, учитывая то, что земельный участок находится в зоне объекта природно-заповедного фонда, где охране подлежат все пейзажи, элементы ландшафта как имеющие особую ценность, и где возможны только ограниченные строительно-реконструкционные мероприятия", - пояснило надзорное ведомство.