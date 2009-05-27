31 мая Феодосия откроет сезон

31 мая Феодосия официально откроет курортный сезон.

По сравнению с прошлыми годами открытие будет более скромным, так как в бюджете нет денег на масштабное мероприятие. Предприниматели, которые в прошлом году стали спонсорами открытия курортного сезона, также жалуются на недостаток средств.

31 мая возле Цветомузыкального фонтана проведут "курортный" праздник: с 16.00 до 20.00 - концерт местных коллективов, а с 20.00 до 23.00 - дискотеку, организатором которой выступила Ассоциация феодосийских ди-джеев.

В этом году решено не совмещать два праздника - Открытие курортного сезона и День защиты детей, так как 1 июня выпадает на рабочий день - понедельник, хотя на это время городские власти также запланировали ряд мероприятий.

По материалам газеты Кафа