Симферополь появится на 5 гривнах

В июне Национальный банк Украины собирается выпустить юбилейную монету к 225-летию Симферополя.

Это предусмотрено в обнародованном на сайте Верховной Рады постановлении Нацбанка «О введении в обращение памятных монет Украины» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 19 мая).

Введение в обращение юбилейной монеты «225 лет г. Симферополю» из серии «Древние города Украины» предусмотрено с 1 июня.

Монета номиналом 5 гривен. Она изготовлена из нейзильбера. Тираж – 45 тысяч штук.

28 июля планируется выпустить памятную монету «Херсонес Таврический» из серии «Античные достопримечательности Украины» номиналом 100 гривен. Она из золота, тираж – 3 тысячи штук.

Всего летом 2009 года НБУ планирует ввести в обращение 9 юбилейных монет.