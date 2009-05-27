Кладбище Феодосии увеличится

Решение правительства

Совет министров Крыма разрешил разработку проекта отвода земельного участка для расширения территории феодосийского городского кладбища. Об этом говорится в постановлении правительства автономии. Совмин утвердил «Комбинату коммунальных предприятий» материалы выбора земучастка площадью 34,58 га из земель запаса сельскохозяйственного назначения за границами населенных пунктов Насыпновского сельского совета (Феодосия).

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