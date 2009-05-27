Крым останется без фруктов

Апрельские заморозки нанесли значительный ущерб урожаю косточковых в Крыму.

«Мы сегодня уже имеем 187 миллиона убытка по морозам апреля. У нас практически не будет косточковых в этом году», - сообщил журналистам в Симферополе министр аграрной политики Крыма Павел АКИМОВ.

По его данным, от заморозков меньше других пострадал Бахчисарайский район автономии. «А так районы практически все очень пострадали», - сказал министр.

«Говорить о том, что мы в этом году возьмем фрукты на уровне прошлого года (соберем урожай фруктов), уже мы не будем», - добавил П.АКИМОВ.

Вместе с тем, министр сообщил, что сельхозпроизводители увеличивают посадки картофеля, капусты, моркови, свеклы. «Те дожди, которые сегодня идут, и та вода, которая пришла и сегодня подается уже регулярно, нам даст возможность максимально снивелировать поступления валового дохода от фруктов. Мы перекроем это дело овощами», - сказал он.