Бунтовщиков Куницына выгнали из ЕЦ
19:19, 26 мая 2009Крым
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Конференцию признали незаконной
Президиум "Единого центра" исключил из партии 36 членов Крымской республиканской организации ЕЦ и прекратил полномочия руководящих органов 19 территориальных организаций автономии.
Об этом сообщила пресс-служба ЕЦ.
Президиум партии признал конференцию крымской организации ЕЦ, которая прошла 23 мая, нелегитимной из-за отсутствия кворума.
Как сообщалось, крымские партийцы выразили несогласие с решением президиума об исключении из рядов ЕЦ их лидера, председателя Севастопольской горгосадминистрации Сергея КУНИЦЫНА.
Делегаты конференции приняли решение оставить ряды партии и создать новое общественно-политическое движение.
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