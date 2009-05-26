Бунтовщиков Куницына выгнали из ЕЦ

Конференцию признали незаконной

Президиум "Единого центра" исключил из партии 36 членов Крымской республиканской организации ЕЦ и прекратил полномочия руководящих органов 19 территориальных организаций автономии. Об этом сообщила пресс-служба ЕЦ. Президиум партии признал конференцию крымской организации ЕЦ, которая прошла 23 мая, нелегитимной из-за отсутствия кворума. Как сообщалось, крымские партийцы выразили несогласие с решением президиума об исключении из рядов ЕЦ их лидера, председателя Севастопольской горгосадминистрации Сергея КУНИЦЫНА. Делегаты конференции приняли решение оставить ряды партии и создать новое общественно-политическое движение.

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