Дочке «Нефтегаза» выделили 3,6 га

Совет министров Крыма передал в постоянное пользование дочерней компании «Укртрансгаз» Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» 3,613 га земли в автономии для организации промышленной базы.

Такое решение принято сегодня на заседании крымского правительства, передает УНИАН.

Как говорится в постановлении Совмина, участок за границами населенных пунктов Берегового сельского совета Феодосии предоставляется «дочке» НАК «Нефтегаз Украины» для организации промбазы по обслуживанию газопровода «Джанкой-Феодосия-Керчь».

На участке находится имущество компании, отмечалось на совещании.