Иностранцы предоставят консультативную помощь ВМС

Делегация иностранных советников Министерства обороны Украины в составе представителей США, Великобритании, Польши и Германии начала работу в Севастополе, в Кадровом центре Военно-Морских Сил Украины.

Как сообщили в Управлении пресс-службы Минобороны, целью визита делегации является предоставление консультативной помощи по усовершенствованию работы центра.

Иностранные советники Минобороны Украины расскажут о структуре кадровых центров США, Польши, Германии, поделятся опытом их работы.

Кроме того, запланировано посещение членами делегации фрегата «Гетман Сагайдачный». На его борту состоится встреча иностранных советников Министерства обороны Украины по командованию Центра морских операций ВМС, будут обсуждаться вопросы введения кадрового менеджмента с офицерами кадровых органов и офицерами корабельного состава.

Работа делегации иностранных советников завершится 28 мая.