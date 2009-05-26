Экс-премьер считает Крым ахиллесовой пятой Украины

Лидер Украинской республиканской партии «Собор», народный депутат (фракция «Наша Украина – Народная самооборона») Анатолий МАТВИЕНКО считает необходимым развивать Крым, прежде всего, как рекреационный регион.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом бывший премьер автономии заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Крым должен стать главной рекреационной зоной оздоровления всего мира. Нужно ему в таком направлении развиваться», – сказал А.МАТВИЕНКО.

При этом он критически отозвался об идее строительства цементного завода в Восточном Крыму. «Если мы считаем, что цементное производство для Крыма – это главная инвестиция, и показываем, что это неимоверный прорыв, то это совсем не то, что нужно делать с Крымом», – уверен бывший премьер.

Кроме того, он считает необходимым сделать Крым «зоной мирового производства экологически чистой продукции».

А.МАТВИЕНКО также выступает за создание в автономии свободной экономической зоны. «Под эту зону нужно дать преференции, сюда должен прийти большой инвестиционный капитал, мы его должны защитить… Мы дадим людям Крыма возможность серьезно зарабатывать, мы сделаем Крым самым богатым», – отметил депутат.

Помимо этого, экс-премьер автономии высказался за проведение инвентаризации земли. Она, считает А.МАТВИЕНКО, в частности, поможет решить проблему крымских татар. «Нужно остановить воровство земли, которое сегодня процветает в Крыму. Если этого не сделать, тогда, конечно, мы провоцируем крымских татар на самопроизвольные действия (самозахваты). И я бы так делал! Если я вижу, что земля разворовывается, а я тут вернулся (из мест депортации), а мне уже ничего не светит, я тоже буду ее завоевывать», – заявил нардеп.

В целом, говоря об автономии, А.МАТВИЕНКО отметил: «Пока Крым будет пасти задних, Украина никогда не станет демократической, суверенной и никогда не станет богатой». «(Крым) Это как ахиллесова пята», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО заявил, что в структуре доходов автономии курортная отрасль занимает всего 7,3%. Поэтому, отметил он, нужно развивать не только курорты, но и приветствовать приход инвестиций в промышленность.