Крупный торговый центр горел в Симферополе

Крупный торговый центр «FM» горел сегодня на Ялтинской объездной в Симферополе. Из здания были эвакуированы около 200 человек.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет, сообщил по телефону корреспонденту УНИАН помощник начальника Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму Владимир ИВАНОВ.

Вызов в МЧС поступил в 17.05. «Когда прибыли первые подразделения и провели разведку, то был объявлен повышенный номер вызова», - сказал В.ИВАНОВ.

К моменту приезда пожарных площадь пожара составляла более 1000 квадратных метров. «Огонь очень быстро распространялся по наружной отделке здания, там была реклама. Горела крыша», - сказал представитель МЧС.

К месту пожара стянули 18 пожарных автомобилей, 4 единицы вспомогательной техники. Дежурили 4 бригады скорой помощи. Работали сотрудники ГАИ.

«Первые нюансы у нас были связаны с тем, что в магистральной водопроводной сети не было нужного давления. После указания, минут через 10-15, давление дали хорошее, и мы приступили к нормальной организации работы по тушению пожара», - сообщил В.ИВАНОВ.

К настоящему времени пожар локализован.

По данным пресс-службы МЧС, площадь пожара достига 5 тыс. кв. метров.

В здании торгового центра - 3 этажа. На первом размещался продовольственный супермаркет, на втором - бутики, на третьем - супермаркет бытовой техники и мебельный салон. «Больше всего не повезло мебельному салону и супермаркету бытовой техники. Третий этаж практически весь выгорел», - сказал В.ИВАНОВ.

Причина пожара пока не установлена. «Отрабатываются сразу несколько версий: от замыкания электропроводки, возгорания мусорных контейнеров, которые стояли на улице, и, естественно, будут рассмотрены все остальные версии, которые возникнут в ходе следствия», - сказал помощник начальника Главного управления МЧС в Крыму.

***Супермаркет открылся в декабре 2007 года.