Ялта приглашает на международный фестиваль духовой музыки

Первый Международный фестиваль духовой музыки имени Василия Соколика «Фанфары Ялты» пройдет 29-31 мая в Ялте.

Как сообщила пресс-служба мэрии Ялты, на праздник духового искусства собираются приехать музыканты из Украины, России, Венгрии, Республики Беларусь, Израиля, Молдовы, Казахстана – всего более 450 человек.

По словам художественного руководителя и режиссера фестиваля Оксаны СОКОЛИК, кроме профессиональных коллективов, в фестивале примут участие духовые оркестры воспитанников школ-интернатов Украины.

Среди задач фестиваля «Фанфары Ялты» – популяризация духовой музыки, обмен опытом музыкантов и дирижеров, открытие дополнительных возможностей для общения деятелей культуры разных стран.

Фестиваль проводится по инициативе «Благотворительного фонда развития искусства им. Василия Соколика» и Национального союза украинских композиторов при поддержке Министерства культуры и искусств Крыма, ялтинского горисполкома и других структур.

Согласно распоряжения мэра Ялты Сергея БРАЙКО, на доме, где жил музыкант и дирижер Василий Соколик, в дни фестиваля будет открыта аннотационная доска.

***Василий Соколик – лауреат государственной премии, почетный гражданин Ялты, заслуженный артист Украины.

Окончив Киевскую консерваторию по классу тромбона, с 1961 года работал в Ялтинском симфоническом оркестре.

В начале 1970-х создал при ялтинской филармонии ансамбль духовых инструментов, из которого затем вырос муниципальный духовой оркестр «Ялта».

Соколик ушел из жизни в сентябре 2008 года.