В Севастополе задержали любителя рубля нетрудового

В Севастополе сотрудники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью задержали работника коммунального предприятия, который вымогал и получил 5 тыс. грн. взятки.

Деньги коммунальщик получил от председателя правления садового общества за согласование технических условий и рабочего проекта на водоотвод.

Как сообщили в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, задокументированы еще 32 факта получения взяток.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.