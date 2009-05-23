В Севастополе задержали любителя рубля нетрудового
14:30, 23 мая 2009Крым
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Возбуждено уголовное дело
В Севастополе сотрудники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью задержали работника коммунального предприятия, который вымогал и получил 5 тыс. грн. взятки.
Деньги коммунальщик получил от председателя правления садового общества за согласование технических условий и рабочего проекта на водоотвод.
Как сообщили в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, задокументированы еще 32 факта получения взяток.
Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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