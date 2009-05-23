Меджлис просит Ющенко и Тимошенко выполнить обещания

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа ДЖЕМИЛЕВ и его первый заместитель Рефат ЧУБАРОВ призывают Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО выполнить обещания выделить землю крымским татарам.

Об этом говорится в телеграмме в адрес главы государства и руководителя правительства, текстом которой располагает УНИАН.

М.ДЖЕМИЛЕВ и Р.ЧУБАРОВ выражают обеспокоенность состоянием здоровья крымских татар, которые принимают участие в пикетировании здания Кабинета министров и объявили голодовку с требованием выделить землю в Крыму для нужд репатриантов. Руководители Меджлиса добавили, что сложившейся ситуацией обеспокоены также делегаты и гости Всемирного конгресса крымских татар, который 19-22 мая проходил на полуострове.

«Просим вас, уважаемый господин Президент и уважаемая госпожа премьер-министр, принять срочные меры относительно выполнения всех предыдущих договоренностей и ваших поручений и обещаний относительно справедливого решения земельных проблем в Крыму в части наделения крымских татар землей», - говорится в телеграмме М.ДЖЕМИЛЕВА и Р.ЧУБАРОВА.

Как сообщал УНИАН, общественная организация «Авдет» требует передать крымским татарам 845 га, которые находятся в сфере управления центральных органов власти. Акцию протеста перед зданием правительства крымские татары начали в середине апреля.

15 апреля Ю.ТИМОШЕНКО поручила министру окружающей среды Георгию ФИЛИПЧУКУ урегулировать проблемы пикетчиков - крымских татар. Премьер предложила министру выслушать их требования.

15 мая ряд участников акции протеста объявили голодовку. Г.ФИЛИПЧУК сообщил, что Министерство охраны окружающей природной среды предлагает Кабмину выделить 27 гектаров земли в Крыму для потребностей татар.

22 мая координаторы акции протеста призвали правозащитников вмешаться в ситуацию для урегулирования Кабмином земельного вопроса.