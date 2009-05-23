Президент увидел укрепление гривны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатирует укрепление гривны на протяжении последнего времени.

Глава государства в эфире программы «Свобода на Интере» отметил, что за последние 2,5 месяца гривна оставалась стабильной.

А в последние 10 дней началось очевидное укрепление национальной валюты, заявил он.

В.ЮЩЕНКО добавил, что на протяжении последнего времени Нацбанк Украины выкупил на внутреннем рынке 150-170 млн. долларов США.

«Гривна постепенно поднимается», - констатировал Президент.