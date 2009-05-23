Президент увидел укрепление гривны
14:00, 23 мая 2009Крым
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НБУ выкупил 150-170 млн. долларов
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатирует укрепление гривны на протяжении последнего времени.
Глава государства в эфире программы «Свобода на Интере» отметил, что за последние 2,5 месяца гривна оставалась стабильной.
А в последние 10 дней началось очевидное укрепление национальной валюты, заявил он.
В.ЮЩЕНКО добавил, что на протяжении последнего времени Нацбанк Украины выкупил на внутреннем рынке 150-170 млн. долларов США.
«Гривна постепенно поднимается», - констатировал Президент.
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