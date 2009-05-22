В уставах школ Севастополя и так есть положение о русском языке

Управление образования и науки Севастопольской городской государственной администрации не считает необходимым готовить и вносить изменения в уставы школ города в части положений о языке обучения, поскольку эти положения уже несколько лет содержится в документах.

Как сообщила корреспонденту УНИАН заместитель начальника Управления образования и науки Севастопольской горгосадминистрации Жанна СЛЮСАР, нет необходимости формулировать положения в следующей редакции: «В школе утвержден русский язык обучения, в соответствии с решением городского совета, с обязательным изучением государственного языка», поскольку в уставах школ с 2007 года содержится пункт 1.11, «который говорит о том, что обучение осуществляется на русском языке, с обязательным изучением государственного».

Поэтому вносить какие-либо дополнительные изменения в уставы школ не имеет смысла, отметила Ж.СЛЮСАР.

«Решение сессии в данном случае основываются на неправдивой информации. Я это ответственно заявляю, - заявила замначальника управления образования и науки Севастопольской горгосадминистрации. - Складывается впечатление, что депутаты сами не знают, что и когда они принимали».

Ж.СЛЮСАР также выразила удивление и сожаление в связи с ходатайством горсовета перед Министерством образования и науки «рассмотреть возможность проведения внешнего независимого тестирования на родном языке в городе Севастополе».

По ее мнению, «для севастопольских учеников украинский язык давно уже не проблема, о чем убедительно показали их отличные результаты во время внешнего независимого тестирования в прошлом и, особенно, позапрошлом годах».

«Мы, взрослые, не имеем права обделять их, лишать перспективы, конкурентоспособности, а именно это происходит, когда дети не изучают государственный язык», - сказала Ж.СЛЮСАР.