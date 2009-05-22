Создана организация «Всемирный конгресс крымских татар»

Делегаты Всемирного конгресса крымских татар, которые представляют 162 общественно-политических организаций из 12 стран, сегодня в Симферополе заявили о создании Международной общественной организации "Всемирный конгресс крымских татар".

Как говорится в декларации участников форума, текстом которой располагает УНИАН, общественная организация "Всемирный конгресс крымских татар" - это орган, который объединяет и координирует усилия общественных организаций крымских татар из разных стран.

В документе указывается, что местонахождение центральных органов Всемирного конгресса крымских татар - Крым (Украина).

Делегаты конгресса признали Курултай (национальный съезд) крымскотатарского народа высшим полномочным представительным органом крымских татар для Всемирного конгресса и для вошедших в его состав общественных организаций.

Указывается, что Курултай будет сотрудничать с общественными организациями крымских татар, которые вошли в состав конгресса, на основе равного и почтительного отношения к ним, независимо от численности, страны и региона деятельности.

Делегаты конгресса заявили, что их действия "на благо крымскотатарского народа будут основываться на принципах ненасильства, справедливости, демократии, сурового соблюдения политических, экономических, культурных, религиозных и других законных прав всех людей, независимо от их этнической принадлежности".

Делегаты всемирного конгресса "поддержали многочисленные инициативы" по выдвижению кандидатуры председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народного депутат Украины Мустафы ДЖЕМИЛЕВА лауреатом Нобелевской премии мира, добавила пресс-секретарь Меджлиса Лиля МУСЛИМОВА.

Как сообщал УНИАН, первый Всемирный конгресс крымских татар открылся 19 мая.

Ранее крымскотатарская общественная организация "Милли Фирка" назвала конгресс грандиозной международной аферой. В обращении организации отмечалось, что он созывается для подчинения воле и интересам Меджлиса "всего мирового крымскотатарского сообщества".