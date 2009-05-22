Котляревский получил мандат

Избирательная комиссия Крыма сегодня зарегистрировала члена партии «Союз» Николая КОТЛЯРЕВСКОГО депутатом Верховной Рады автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято в связи с досрочным прекращением 20 мая крымским парламентом депутатских полномочий первого заместителя председателя Совета министров автономии Эдуарда ГРИВКОВСКОГО. Э.ГРИВКОВСКИЙ, который был избран в ВР автономии по списку партии «Союз», написал заявление о сложении полномочий депутата.

Как отмечается в решении Избиркома, Н.КОТЛЯРЕВСКИЙ, 1973 года рождения, временно не работает, проживает в Евпатории. На выборах-2006 был включен в избирательный список Крымской организации партии «Союз» под №12.

Лидером партии «Союз» является депутат крымского парламента Лев МИРИМСКИЙ.

Фото газеты "Первая крымская".