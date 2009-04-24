Гривна таки уступила доллару

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке колебания цен на американскую валюту завершились ростом котировок. Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Так, сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0525/8,0845 грн., к 12:00 цены поднялись до 8,0870/8,0970 грн. К закрытию ценовые уровни достигли максимума – 8,09/8,11 грн. В 12:00 Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре EUR/UAH – 10,17 грн.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2402/0,2419 грн., к 12:00 цены выросли до 0,2418/0,2427 грн. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2418/0,2428 грн. В России курс доллар-рубль упал и составил 33,3150 рублей (-0,3450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3186/1,3188 долл., а к 15:20 выросли до 1,3240/1,3242 долл. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6160/10,6640 грн., к 12:00 цены ушли вверх – 10,7060/10,7250 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли значений 10,7115/10,7440 грн.