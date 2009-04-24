Молодежь города-героя Керчи на 9 мая выстроится в слово «Спасибо»

9 мая, в День Победы, молодежь собирается выстроиться в городе-герое Керчи, образовав "живое" слово "Спасибо". Таким образом молодые люди поблагодарят ветеранов за победу над фашистами.

Об инициативе сообщает Молодежный исполком Керчи.

"Мероприятие не имеет отношение к политическим партиям и коммерческим организациям. Это своеобразный флэш-моб, которым молодёжь покажет свою небезразличность к нашей истории", - отметили в исполкоме.