Молодежь города-героя Керчи на 9 мая выстроится в слово «Спасибо»

12:04, 24 апреля 2009
Крым
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Благодарность за Великую Победу

9 мая, в День Победы, молодежь собирается выстроиться в городе-герое Керчи, образовав "живое" слово "Спасибо". Таким образом молодые люди поблагодарят ветеранов за победу над фашистами.

Об инициативе сообщает Молодежный исполком Керчи.

"Мероприятие не имеет отношение к политическим партиям и коммерческим организациям. Это своеобразный флэш-моб, которым молодёжь покажет свою небезразличность к нашей истории", - отметили в исполкоме.

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