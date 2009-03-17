Игорному бизнесу поддержка нужна больше, чем торговле

Народные депутаты от Блока Юлии Тимошенко Андрей СЕНЧЕНКО и Сергей ВЕЛИЖАНСКИЙ внесли на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, которым предусматривается увеличение стоимости торгового патента для сферы игорного бизнеса в 1,5-2 раза, для торговой деятельности – в 3-4 раза.

Соответствующий законопроект (№4138 от 16 марта 2009 г.) зарегистрирован в Верховной Раде и размещен на официальном сайте парламента.

Данным проектом закона предлагается определять стоимость торгового патента, исходя из размера минимальной заработной платы, официально установленной на первое января текущего года. Однако, в выводе главного научно-экспертного управления указано, что привязка уровня налогообложения к размеру государственного социального стандарта (минимальной заработной плате, установленной на 1 января т.г. – УНИАН) в случае его повышения может привести к увеличению налогового давления на субъектов предпринимательской деятельности.

«Согласно с действующим порядком, стоимость торгового патента устанавливается в фиксированной сумме», - отмечено в выводе управления.

Кроме того, предлагаемые изменения увеличат стоимость торгового патента в несколько раз. «Считаем такой подход в условиях финансового кризиса необоснованным», - сказано в выводе научно-экспертного управления.