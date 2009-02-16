Украина может стать членом НАТО на особых условиях

Украина и НАТО обсуждают возможность внести в Хартию об особом партнерстве дополнение о том, что Украина станет членом Альянса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ, информируя об итогах консультаций с помощником генерального секретаря НАТО по вопросам сотрудничества безопасности и партнерства, которые состоялись на прошлой неделе.

«В ходе консультаций обсуждался вопрос о дополнениях к Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, подписанной в 1997 году, о том, чтобы зафиксировать решение Бухарестского саммита о том, что Украина станет членом НАТО», - сообщил В.КИРИЛИЧ.

По его словам, в ходе консультаций были также согласованы практические аспекты разработки Годовой национальной программы, которая должна стать механизмом подготовки к вступлению Украины в НАТО.

Украинская и натовская стороны достигли взаимопонимания в том, что Годовая национальная программа как по формату, так и по содержанию должна полностью отвечать требованиям ПДЧ. Кроме того, по словам В.КИРИЛИЧА, были проведены консультации по проекту соглашений о транзитных перемещениях по территории Украины грузов для обеспечения операции международных сил содействия в Афганистане.