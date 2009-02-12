«Карту русского» заболтали

Вопрос принятия закона о «Карте русского» для граждан Украины дальше обсуждений не продвинулся, сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве председатель Комитета Госдумы Российской Федерации по делам СНГ и связям с соотечественниками Алексей ОСТРОВСКИЙ.

«В Государственной думе циркулируют разговоры о возможном внесении некоторыми депутатами данного закона, вместе с тем, данный закон никогда не вносился и в настоящее время не внесен в Госдуму», – сказал А.ОСТРОВСКИЙ, передает собственный корреспондент УНИАН в России.

Как сообщал УНИАН, в Госдуме РФ разработан законопроект о «Карте русского». По словам его автора, депутата Ильи ПОНОМАРЕВА (фракция «Справедливая Россия»), «Карта русского» создается в первую очередь для граждан Украины.

По словам депутата, «идея этого закона заключается в том, чтобы не совершались те действия, которые столь болезненно воспринимаются любыми государствами, когда их граждане получают еще и российское гражданство. Мы хотим избежать двойного гражданства, запрещенного законодательством Украины». Отвечая на вопрос, сколько граждан Украины будут заинтересованы в получении «Карты русского», И.ПОНОМАРЕВ предположил, что в восточных и южных областях Украины эти цифры могут составить до половины населения, в центральных областях и Киеве – до 10%, а в западных областях это будет скорее исключением, чем правилом.