Миротворцы совершили ночной марш в Крыму: в горы - на БТРах (фото)

В Крыму водители новой ротации миротворческого контингента совершили стокилометровый ночной марш.

Напомним, в автономии проходит подготовка очередной ротации национального контингента совместного украинско-польского миротворческого батальона "УкрПолбат" в Косово.

Как сообщает Управление пресс-службы Министерства обороны Украины, маршрут движения техники проходил по территории Ангарского военного полигона и по дорогам, где интенсивность движения цивильных автомобилей незначительна.

Военнослужащие осуществили марш на БТР-80 и БРДМ-2, автомобилях “Хаммер”, УАЗах и грузовиках ЗИЛ-131, ГАЗ-66 и УРАЛ-4320.

"С ГАИ и местными органами власти предварительно было согласовано время и порядок движения колонны", - отмечается в сообщении.

"Когда колонна начала подниматься отрогами Долгоруковской яйлы, то миротворцы, которым в свое время пришлось служить на Балканах, в один голос заявили, что таких дорог в Косово немало", - отметили в пресс-службе Минобороны.

"Именно поэтому опыт, полученный в Крыму, будет чрезвычайно полезным для выполнения миротворческой миссии", – отметил начальник сборов по переподготовке водителей миротворческого контингента майор Алексей ГУМЕНЮК.

Подводя итоги марша, командир батальона подполковник Владимир ВЕРЕМЧУК подчеркнул, что каждый из сорока одного военнослужащего, которые ночью проехали по сложным крымским дорогами, испытание прошли успешно.

В ближайшее время будущих водителей-миротворцев ожидает испытание 250-километровым маршем с выполнением тактико-специального задания.

Фото с сайта Минобороны.