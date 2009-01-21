Грач: и Россия, и Украины в Крыму должны чувствовать себя как дома

Народный депутат Украины из фракции Коммунистической партии Леонид ГРАЧ считает, что Автономной Республике Крым нужно такое руководство, которое смогло бы защитить ее конституционные права.

Как сообщила пресс-служба нардепа, по мнению Л.ГРАЧА, республике для защиты ее прав нужно «прокрымское руководство».

«Для того, чтобы высшая власть Украины действительно начала уважать права крымчан, Крыму требуется прокрымское руководство. Крым должен обрести на республиканском уровне такую власть, которая бы защищала интересы крымчан и не смотрела бы в рот американцам. Крым – это тот регион, где и Россия, и Украина должны чувствовать себя как дома», – считает лидер крымских коммунистов.

Напомним, Всекрымское вече, собравшееся в Симферополе 19 января по инициативе Л.ГРАЧА, призвало Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА содействовать экономическому и культурному присутствию РФ в Крыму и поддержать автономию в борьбе за ее конституционные права.