В Керчи выберут «Антикризисную снегурочку»

22 января в Керчи пройдет конкурс красоты "Антикризисная снегурочка".

Для участия в конкурсе "отобраны 10 девушек". В настоящее время они изучают "премудрости модельной походки и искусство держаться на сцене". Трое из них будут названы победительницами в номинациях "Вице-Мисс антикризисная Снегурочка – 2009", "Мисс Планета ProSPORT" и "Мисс зрительских симпатий".

Та девушка, которая сможет предложить самый оригинальный антикризисный рецепт и будет выглядеть лучше других, получит титул "Мисс антикризисная Снегурочка-2009" и сможет принять участие в конкурсе "Мисс студентка Крыма".

Организаторы шоу обещают гостям выступления мастера пародий из Симферополя, керченских коллективов и финальный фейерверк.

По материалам портала Керчь - это мой город