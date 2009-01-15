Борьбу с радикализмом и ксенофобией в Крыму необходимо усилить

Правоохранительные ведомства и общественность должны сообща противодействовать проявлениям радикализма, ксенофобии, расизма и этнической дискриминации в Крыму.

«Нет сомнений, что правоохранительные ведомства имеют в своем арсенале определенные наработки и методику борьбы с такими позорными явлениями, но эта сугубо профессиональная деятельность не искореняет причин явления», - заявил сегодня на коллегии в крымской милиции постоянный представитель Президента Украины в Крыму Леонид ЖУНЬКО.

Как передает корреспондент УНИАН, постпред считает, что силовикам и общественности нужно создать «общую платформу» для борьбы с проявлениями радикализма и ксенофобии. В частности, Л.ЖУНЬКО предложил при участии Главного управления МВД Украины в Крыму создать экспертную рабочую комиссию по вопросу защиты общественной морали. «Выводы комиссии могли бы быть основанием для возбуждения уголовных дел по фактам межэтнической нетерпимости, национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижения национальной чести и достоинства, оскорбления чувств граждан из-за их религиозных убеждений», - заявил крымский представитель главы державы.

Кроме того, он предложил усилить работу по расследованию противоправных действий, связанных с проявлениями вандализма, активизировать профилактическую работу с молодежью (особенно с членами радикальных молодежных объединений), провести консультации с главами религиозных организаций о необходимости воспитания у верующих чувства терпимости к представителям различных национальностей.

Также Л.ЖУНЬКО считает нужным «обеспечить на условиях государственного заказа создание и распространение специальных тематических радиопередач», направленных на противодействие ксенофобии, расовой и этнической дискриминации в Крыму.

В ходе коллегии первый заместитель начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Крыму Игорь БАБИНЕЦ сообщил, что в 2008 году правоохранители предотвратили 50 попыток проведения в автономии акций, «которые могли бы перерасти в массовые беспорядки и иметь негативный резонанс в обществе». «Стабильность в Крыму есть, мы не допустили новых земельных самозахватов, не допустили увеличения протестных акций, каких-то массовых беспорядков», - сказал представитель СБУ.

Вместе с тем он выразил обеспокоенность распространением в Крыму радикальных религиозных течений. И.БАБИНЕЦ предложил на законодательном уровне расширить полномочия правоохранительных органов для борьбы с сектами.