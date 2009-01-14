В Крыму отметят годовщину принятия акта воссоединения Руси

Торжественный сбор по случаю 355-ой годовщины Переяславской Рады - акта воссоединения Руси - состоится 18 января в Симферополе.

В сборе примут участие представители Русской общины Крыма, партии «Русский блок», Партии регионов, духовенства Симферопольской и Крымской епархии, казаки Крымского казачьего союза, представители общественности.

«Переяславская Рада по праву принадлежит к числу выдающихся событий отечественной истории. Именно Переяславская Рада положила начало воссоединению русских земель в единое Российское государство, - отметили в пресс-службе Русской общины Крыма. - Представители Русской общины Крыма уверены, что, не смотря ни на какие трудности и потери последних десятилетий, на Украине со временем возобладают позиции и аргументы сторонников восточнославянского, общерусского единства».

Организация призывает российских соотечественников Крыма, Украины и «всего русского мира» отметить 355-ю годовщину Переяславской Рады.