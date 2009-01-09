Права более 1,5 тысяч крымчан воccтановила прокуратура за год

Права 1587 крымчан восстановила прокуратура в 2008 году.

Права жителей Крымской автономии восстановлены прокуратурой путем отмены незаконных постановлений о привлечении к админответственности, сообщает сегодня пресс-служба надзорного ведомства.

За допущенные нарушения конституционных прав граждан дисциплинарные взыскания наложены на 666 должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов.

В отношении правоохранителей и контролеров, которые в гонке за показателями составляли в отношении граждан фиктивные протоколы и нарушали закон, возбуждено 9 уголовных дел.