Милиция за полчаса раскрыла вооруженное нападение на магазин

Сотрудники севастопольской милиции по «горячим следам» раскрыли вооруженное разбойное нападение на магазин.

Как сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Севастополе, накануне вечером в дежурную часть Гагаринского райотдела милиции позвонил частный предприниматель и сообщил, что несколько минут назад на его магазин «Теремок» было совершено разбойное нападение. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство райотдела, кинолог. Начальник УМВД генерал-майор милиции Валерий ПЕТУХОВ лично занялся опросом пострадавшей продавщицы.

Продавец рассказала, что около 19-ти часов в магазинчик зашел, опираясь на костыль, молодой мужчина, и сразу же достал из-под свитера пистолет, направил на женщину, и, нецензурно выражаясь, потребовал положить выручку в пакет и отдать ему. Испуганная женщина подчинилась и отдала ему всю дневную выручку. Перед тем, как выйти из магазина, злоумышленник пригрозил женщине, чтобы она милицию не вызывала, а закрыла глаза и считала до пятидесяти. Как только злоумышленник покинул магазин, продавец в тут же позвонила хозяину магазина, а тот мгновенно вызвал сотрудников милиции.

Уже через 15 минут после ограбления сотрудники милиции получили информацию о том, что в районе Московского рынка нарядом Внутренних войск МВД был задержан молодой человек, который по приметам похож на злоумышленника.

Пользуясь темнотой, он пытался незаметно выбросить пистолет в урну и скрыться, однако это ему не удалось. Через 10 минут сотрудники милиции установили личность злоумышленника. Им оказался 26-летний севастополец, ранее неоднократно судимый за грабежи и разбои. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Следствие устанавливает, откуда злоумышленник взял пистолет для стрельбы резиновыми пулями.