Лидер фракции БЮТ удивлялась цинизму ВР Крыма прямо в реанимации

Председатель фракции БЮТ в Верховной Раде Крыма Татьяна ЗВЕРЕВА, которая после дорожной аварии находится в больнице, назвала беспрецедентным событием махинацию с ее карточкой для голосования на последнем в этом году пленарном заседании парламента автономии.

Заявление депутата в УНИАН передано пресс-службой Крымской организации Всеукраинского объединения "Батьківщина".

”Махинация с моей карточкой в Верховной Раде Крыма - беспрецедентное событие, цинизм которого невозможно даже выразить словами. Я знаю, кто решил воспользоваться ситуацией и попытался использовать мое имя в своих целях. Как политик категорически заявляю – подобные манипуляции недопустимы”, - сказала Т.ЗВЕРЕВА.

Лидер фракции БЮТ в парламенте Крыма заявила: несмотря на то, что она сейчас в больнице, в реанимационном отделении, это не значит, что она не сможет постоять за себя и ”за свое доброе имя”. ”Некоторые мои коллеги по депутатскому корпусу, мои однопартийцы держат ситуацию под контролем”, - подчеркнула Т.ЗВЕРЕВА.

Депутат обратилась к председателю ВР Крыма Анатолию ГРИЦЕНКО с заявлением, в котором, в частности, попросила признать все голосования от ее имени, проходившие на пленарном заседании 18 декабря, недействительными. Т.ЗВЕРЕВА сослалась на п.3 ст.9 Закона Украины ”О статусе депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым”, в котором закреплено, что депутат лично осуществляет свое право на голосование.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря ВР Крыма из-за отсутствия кворума и возникших противоречий между депутатами не смогла собраться на пленарное заседание. Заседание переносилось несколько раз, а затем было отложено на 18 декабря.

18 декабря ВР АРК сумела разблокировать свою работу. Во время заседания, в котором принимали участие менее 60-ти из 100 депутатов крымского парламента, возникли недоразумения из-за карточек для голосования. Так, глава комиссии по контролю за электронным голосованием, представитель фракции Блока ”За Януковича!”, лидер Крымской организации партии ”Русский блок” Олег РОДИВИЛОВ заявил, что голосует карточка Т.ЗВЕРЕВОЙ, хотя депутат в больнице после автоаварии. О.РОДИВИЛОВ указал на депутата – члена фракции Блока ”За Януковича!”, у которого, по его данным, находилась карточка Т.ЗВЕРЕВОЙ.

Спустя некоторое время, представитель фракции БЮТ Татьяна КРАСИКОВА сообщила, что в ВР Крыма у бютовцев из сейфа пропали карточки 3-х депутатов, которые попали в ДТП - Т.ЗВЕРЕВОЙ и еще двух парламентариев. Т.КРАСИКОВА предложила ”пригласить милицию” и разобраться в произошедшем. Крымский спикер дал поручение проверить озвученную информацию.