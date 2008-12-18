Треть крымчан не воспринимают Украину как свою Родину (опрос)

32,9% жителей Автономной Республики Крым не воспринимают Украину как свою Родину.

Как передает корреспондент УНИАН, таковы результаты социологического исследования “Общественно-политические, межнациональные и межконфессиональные отношения в АР Крым: состояние, проблемы, пути решения”, проведенного Центром Разумкова совместно с Институтом Европы Университета г. Базеля при поддержке Государственного секретариата по вопросам образования и исследований Швейцарской Конфедерации.

Обнародовав сегодня в Киеве результаты социологического исследования, директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО отметил, что оно засвидетельствовало ухудшение восприятия жителями Крыма Украины как Родины.

“Доля тех, кто ее воспринимает в таком качестве, так же, как и доля крымчан, которые считают себя патриотами Украины, за последние годы уменьшилась. По данным опроса, в настоящее время воспринимают Украину как Родину 40,1% жителей автономии, не воспринимают – 32,9%. Патриотами Украины в 2008 году признали себя в той или другой степени только 28,6% жителей Крыма, не признали себя такими - почти половина (49,3%)”, - сообщил эксперт.

Ю.ЯКИМЕНКО также отметил, что, по данным опроса, 70% крымчан поддержали бы введение института двойного гражданства. По словам эксперта, наиболее привлекательным в этом качестве оказалось гражданство России. При этом большинство жителей Крыма не видят в предоставлении Россией своего гражданства угрозы национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

В то же время, как показал опрос, 55,5% жителей Крыма относят себя к русской культурной традиции. Это касается как подавляющего большинства россиян, так и украинцев – последователем этой традиции признал себя каждый пятый украинец в Крыму.

Также достаточно заметная доля крымчан (преимущественно русские и украинцы) отнесли себя к советской культурной традиции. Среди крымских татар лишь незначительная доля признала принадлежность к другим культурным традициям, а не к традициям своего народа. В то же время представителями общеевропейской традиции считают себя 7,4% крымчан.

По данным исследования, подавляющее большинство жителей Крыма считают родным языком русский и общаются на нем дома. При этом украинским языком свободно или в объеме, достаточном для общения, владеет больше половины крымчан.

Социологическое исследование проводилось в АР Крым и Севастополе с 18 октября по 9 ноября 2008 года. Методом личного интервью было опрошено 6891 чел. в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность опроса составляет 1,2%.