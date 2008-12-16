Глава Нацбанка предлагает населению «ронять» доллар вместе

Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявляет, что если население начнет возобновлять свои валютные депозитные вклады в банки, то гривня будет постепенно укрепляться.

Об этом он заявил УНИАН, говоря о развитии курсовой ситуации в Украине.

“Проведите работу, пусть вернутся те около 8 миллиардов (долларов США – УНИАН), которые население сняло с депозитов и выкупило на наличном рынке... тогда курс может вернуться к границе 6 гривень за доллар”, - заявил В.СТЕЛЬМАХ.

При этом он все же не ответил на вопрос, как будет развиваться курсовая ситуация в стране.

Справка УНИАН. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины Национальный банк Украины покупал и продавал доллары США по курсу – 7,6400/7,6600 грн. за 1 долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1500/8,4000, к 11:00 сузился спрэд - 8,2000/8,4000, а к 12:00 установились на значениях 8,2700/8,3550.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3710/12, а к 11:00 снизились 1,3646/48.