Запуск первого международного рейса из Киева
По состоянию на сегодня, в Республику Польша могут заехать украинцы, которые имеют право на проживание, право на работу на территории Польши, учащиеся и студенты.
Проехать также могут члены семей (супруги, дети) граждан Польши, иностранцы с картой поляка и лица с дипломатическим статусом.
В связи с пандемией COVID-19, проезд в автобусе будет осуществлять по новым правилам:
• Перед каждым рейсом автобус и салон автобуса дезинфицируется;
• Персонал проходит ежедневный медицинский осмотр и температурный скрининг;
• В автобусах размещены антисептики;
• В салон допускаются только пассажиры в защитных масках.
Стоимость билетов на рейсы международного оператора ECOLINES, пока остается на докарантинном уровне.
Продажа билетов осуществляется на сайте: ecolines.net, или в кассах перевозчика.
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