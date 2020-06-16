Запуск первого международного рейса из Киева

С 18 июня возобновляется регулярное автобусное пассажирское сообщение в Польшу. Автобус международного оператора «ECOLINES» отправится из Киева в г. Щецин в 16.00 с автостанции «Выдубичи».

По состоянию на сегодня, в Республику Польша могут заехать украинцы, которые имеют право на проживание, право на работу на территории Польши, учащиеся и студенты.

Проехать также могут члены семей (супруги, дети) граждан Польши, иностранцы с картой поляка и лица с дипломатическим статусом.

В связи с пандемией COVID-19, проезд в автобусе будет осуществлять по новым правилам:

• Перед каждым рейсом автобус и салон автобуса дезинфицируется;

• Персонал проходит ежедневный медицинский осмотр и температурный скрининг;

• В автобусах размещены антисептики;

• В салон допускаются только пассажиры в защитных масках.

Стоимость билетов на рейсы международного оператора ECOLINES, пока остается на докарантинном уровне.

Продажа билетов осуществляется на сайте: ecolines.net, или в кассах перевозчика.

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