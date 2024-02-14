Телеканал ТЕТ завершил съемки нового сезона проекта "Я люблю Украину" и объявил дату премьеры главного развлекательно-познавательного шоу для всей семьи. Уже с 10 марта зрители снова и снова будут влюбляться в Украину с неизменной ведущей, обновленным составом капитанов и любимыми звездами.

Каждое воскресенье в 19:00 новый сезон патриотической викторины будет удивлять яркими конкурсами, звездными командами, неподдельными эмоциями, дружеским азартом и, конечно же, новым капитаном. Александр Педан и Юрий Ткач сойдутся в своем первом дружеском противостоянии, а ведущая Ксения Мишина рассудит, чьи знания об Украине крепче.

Каждый выпуск капитанов и звездных участников шоу "Я люблю Украину" будет ждать проверка 7-ю раундами с замысловатыми конкурсами, зажигательными музыкальными паузами и финалом, где все решит колесо Фортуны.

Каждую неделю Александра Педана и Юрия Ткача будут усиливать самые известные певцы, актеры, юмористы и ведущие страны – Тина Кароль, Юлия Санина, Оля Полякова, Злата Огневич, Тарас Цымбалюк, Анна Тринчер, Тимур Мирошниченко, Слава Демин, Лера Мандзюк, Владимир Шумко и многие другие. Все они будут меряться знаниями, узнавать новое, без страха ошибаться и делиться своей влюбленностью в Украину. А с интерактивной версией шоу на MEGOGO звезды будут становиться ближе, ведь каждый сможет присоединиться к игре по ту сторону экрана и отвечать на вопросы Ксении Мишиной вместе с "ткачевцами" и "педановцами". Проверяйте, кто кого, и получайте шанс выиграть фирменный мерч проекта "Я люблю Украину".

Давайте увлекаться Украиной, ее традициями и культурой, легендарными предками и выдающимися современниками вместе с ТЕТ. Не пропустите самую патриотическую премьеру этой весны с 10 марта в 19:00. Новый сезон шоу "Я люблю Украину" - хорошая воскресная традиция для всей семьи.