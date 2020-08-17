Театр «Золотые ворота» примет онлайн-участие в фестивале «Retroperspektywy 2020» в Лодзе

Театр «Золотые ворота» начинает #Сезон_твоєї_сили громко, смело и с международным размахом!

Уже традиционно Золотые участвуют в международном театральном фестивале «Retroperspektywy 2020: Тело / Память / История» (г. Лодзь, Польша).

Учитывая мировые реалии, в этом году фестиваль будет проходить онлайн. Это даст возможность максимальному количеству желающих приобщиться к просмотру фестивальных спектаклей не выходя из дома!

Специально для участия в «Retroperspektywy 2020» командой театра, при поддержке Украинского культурного фонда, была создана видео-версия спектакля «Папа, ты меня любил?» (реж. Стас Жирков). Спектакль уже был отмечен специальным призом всеукраинского фестиваля-премии «GRA» Национального союза театральных деятелей Украины.

Видео-версия передаст все нюансы живой театральной постановки и позволит по-новому взглянуть на многим знакомый спектакль.

Посмотреть видео-версию бесплатно вместе со зрителями со всего мира можно будет 22 августа 2020 в 20:00 по ссылке: https://zoloti-vorota.kiev.ua/news/tatu-online/

Может в этом и есть сверхъестественная сила театра - сокращать расстояния и продолжать движение, несмотря на все преграды и помехи?

До встречи в онлайне)

Включай только лучше!

Включай только качественное!

Включай только Золотые!

# Сезон_твоєї_сили

Комментарий от директора-художественной руководительницы театра «Золотые ворота» Ксении Ромашенко:

«Несмотря на то, что в этом году большинство международных событий отменились из-за пандемии, наш театр становится ближе, продолжая свой путь. Одним из способов поддержания нашей международной коммуникации станет участие спектакля «Папа, ты меня любил?» в фестивале «Retroperspektywy 2020» в сотрудничестве с белоруской продюсеркой Мариной Дашук. Специально для фестиваля режиссер Стас Жирков создал видео-версию спектакля и мы искренне рады, что все желающие смогут посмотреть ее онлайн. Такой формат дает нам возможность не терять связь, оставаться в контакте с миром и зрителями, продолжать диалог с нашими коллегами. Приглашаю всех посмотреть спектакль вместе с нами».

Контакты театра: https://www.facebook.com/theatre.zv та https://zoloti-vorota.kiev.ua/

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Автор: УНИАН